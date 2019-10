​Paola Mautino denuncia que IPD le ha retirado apoyo económico a atletas

Síguenos en Facebook

Paola Mautino, la destacada atleta nacional que este año compitió en los Juegos Panamericanos Lima 2019, señaló a través de su cuenta de Facebook que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) le ha retirado tanto a ella como a otros deportistas el apoyo económico.

"He dejado de lado mi carrera, amigos, incluso a mi familia por eso, y el IPD decide que no es suficiente. Me han retirado totalmente el apoyo económico que me permitía dedicarme a esto a tiempo completo. Esa es la confianza que los directivos actuales del IPD tienen en sus deportistas", indicó la representante nacional de salto largo y carreras de velocidad.

"Terminaron los Juegos Panamericanos, terminó el apoyo. Se acabó el deporte en el Perú, cuando debería ser todo lo contrario. Así como yo, se ha retirado el apoyo a atletas que este año batieron récords nacionales, ganaron medallas internacionales, destacaron en sus disciplinas, etc. Muchos de nosotros somos deportistas que representaremos al Perú en el siguiente ciclo olímpico", agregó.

Mautino Ruiz sostuvo que el deporte que practican "no es un pasatiempo como muchos piensan" y que para un gran número de atletas "es nuestro trabajo" y que ahora "es como si nos hubieran botado".

Pese a la decisión de los directivos del IPD, afirmó que seguirá luchando por cumplir con sus objetivos porque "felizmente tengo una familia que me apoya", situación que "no es el caso de todos" y que por ello "hay muchos compañeros que ya piensan en el retiro cuando están en un muy buen momento todavía".

Por último, Paola Mautino señaló que "ha habido un análisis nulo, ningún criterio. El deporte no se mide sólo por medallas, se debe hacer análisis técnicos, análisis de proyección de los deportistas".

"El próximo año son los Juegos Olímpicos y con esto, a muchos nos están cortando las alas, limitando nuestra preparación. Espero que la directiva del IPD tome consciencia y analice su decisión antes de que perdamos más deportistas y que la inversión hecha para los Juegos Panamericanos haya sido en vano", precisó.