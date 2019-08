​Paola Mautino y su sentido mensaje tras no ganar una medalla para Perú en Lima 2019

La atleta nacional Paola Mautino, quien se ubicó novena en la semifinal de salto largo femenino en los Juegos Panamericanos Lima 2019, expresó su tristeza al no poder cumplir su objetivo de regalarle al país una medalla.

Y es que la destacada deportista estuvo a un paso de meterse en el grupo de las ocho que lograron su pase a la final, tras puntuar en sus tres saltos: 6.02, 5.85 y 6.30.

A través de su cuenta de Instagram, Mautino señaló que "tenía mucha ilusión, mucha expectativa con esta competencia, pero lamentablemente el resultado no reflejó lo que estaba en condiciones de hacer".

"Venía entrenando muy bien y estaba en una de mis mejores formas, sin embargo me costó entrar de lleno a la competencia desde el inicio y recién en el tercer salto me recuperé, pero ya era tarde. Esperaba algo mucho mejor que un noveno lugar, y estoy bastante decepcionada de no haberlo hecho mejor", agregó.

Asimismo, agradeció a todas las personas que le brindaron su apoyo tras recibir numerosos "mensajes llenos de cariño y de buenos deseos", por lo que prometió recuperarse muy pronto del duro golpe.

"Dentro de poco estaré lista para dar una nueva batalla, porque tengo mucho más para dar y muchas ganas de demostrarlo. A seguir adelante, con más fuerza que nunca", escribió.