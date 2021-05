Los medios brasileños ya aseguran que Paolo Guerrero busca salir del Inter de Porto Alegre. El agente del atacante señaló el jugador “no se siente cómodo” con el trato de los dirigentes del club por lo que buscaría dar un paso al costado. Incluso, se habla de la existencia de un documento en el que pediría su carta libre.

Tras la revelación, el presidente del Inter, Alessandro Barcellos, decidió aclarar la situación de ‘El Depredador’ y conversó con Goal.com.

“Vinicius Prates está mintiendo”, inició explicando el presidente del Inter refiriéndose al agente que deslizó la información de la salida de Paolo. “Nunca nos buscó para hablar de la rescisión del Guerrero. No me habló, no habló con Bracks (ejecutivo de fútbol) ni con Jao Patricio (vicepresidente). El Inter no ha recibido absolutamente nada sobre la solicitud de despido de Guerrero”, dijo.

Barcellos explicó que tanto él como el club continúan teniendo una buena relación con el delantero de la Selección Peruana. “Hablo con Guerrero todos los días y en ningún momento me habló de rescisión de contrato. Siempre mantuvo el mismo comportamiento, ni insinuó nada sobre el tema”, señaló.

Además, agregó que una de sus prioridades como cabeza del Inter de Porto Alegre es renovar el contrato del atacante que finaliza en diciembre. “Vamos a hablar con él de la renovación. Siempre enfatizamos que queremos renovar con Guerrero. Ahora, si el acuerdo no se da, cumplirá el contrato con el Inter hasta diciembre, que es cuando termina el vínculo actual”, finalizó.

Paolo Guerrero llegó a Internacional de Porto Alegre en la temporada 2019. En 56 presentaciones con dicha institución ha marcado 30 goles y brindado cuatro asistencias.