Tras la derrota de Perú ante Canadá, Paolo Guerrero decidió brindar declaraciones a la prensa, luego del negativo resultado que se obtuvo en el encuentro, dejando a la selección peruana al borde de la eliminación de la Copa América 2024.

Luego de ser consultado por el resultado del partido, el delantero protagonizó un tenso momento con un periodista.

Fernando Egúsquiza, periodista de Latina TV, le preguntó a Paolo Guerrero: “¿Por qué crees que se perdió el partido hoy?”

Posteriormente, el ‘Depredador’ confrontó al comunicador: “ No te iba a dar la entrevista a ti, ¿lo sabes, no? ”.

Por su lado, Fernando Egúsquiza reveló detalles del momento que vivió con Paolo Guerrero.

“En realidad es un tema que estaba en el ámbito privado. Paolo Guerrero ve el programa Latina Deportes, en alguna ocasión yo lo he criticado a él desde lo futbolístico y él no lo ha tomado a bien. Me escribió a mi Instagram y me dijo que no me iba a volver a dar una entrevista, que no iba a contestarme ninguna pregunta más en adelante”, sostuvo.

