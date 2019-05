​Paolo Guerrero: difunden audio de mozos del Swissotel donde hablan de millonaria suma por una declaración

Síguenos en Facebook

Un nuevo audio sobre el caso de Paolo Guerrero ha salido a la luz: presuntamente dos de las personas que trabajaron en el Swissotel -lugar al que se acusa donde el futbolista se habría contaminado- conversan sobre una millonaria suma sobre una declaración a favor de 'El Depredador'.

Como se sabe, el primer domingo de mayo el reportaje de un dominical remeció el mundo del deporte, pues varios mozos y exmozos del Swissotel aseguraban que Paolo Guerrero fue contaminado en el mencionado hotel tras haberse utilizado una envase para prepararle un té y que no cumpliría con los requerimientos exigidos en su caso.

En el audio difundido por Día D, se puede escuchar una conversación entre quienes serían Anthony Obando Martins -quien asegura sí hubo contaminación cruzada en el Swissotel- y Yordi Alemany -un extrabajador venezolano del lugar que denunció la mala práctica en en hotel- que habla de millonarias sumas de dinero por una declaración a favor del futbolista.

Es así que en el audio enviado el día anterior y el mismo día de la emisión del reportaje, se puede escuchar presuntamente a Yordy Alemany decir lo siguiente: "Pero cuánto le va a dar el hotel si pierde el juicio, ¡eso vale tu p*** declaración, h***!", dirigiéndose a su compañero y agregando: "Marico, tu declaración vale 10 millones de dólares, ¿cuánto le puedes pedir a Paolo Guerrero?". Con ello Alemany sostiene: "200' mil dólares lo vas a dar un beso en la boca, h***", "¿eres consciente o no eres consciente del poder que tienes ahora mismo?". "Y Swissotel se está burlando de ti", agrega.

Yordy Alemany continúa con su propuesta y agrega: "Marico, no te vas a acordar de Perú, yo te lo juro. Cuando veas eso, no te vas a acordar y tu mujer te va a decir mi familia que venga, mi mamá, mi tal que venga pa'acá, yo pa'allá no voy, h***, tienes la oportunidad, h***, cuánto... ganas 3000 mil soles, 3000 mil soles son menos de mil euros, h***. Con esta oportunidad ganas 200 mil euros, o sea menos de mil euros, tu facturación de 10 años, h***, 10 años trabajando tú en Swissotel", se le escucha decir.

"¿Qué te ha dado el Swissotel? Que ellos van a ganar mucho más si ganan esto, 10 años de tu vida moviendo mesas... 10 años de tu vida te lo está dando este tío por una declaración", continúa Alemany y agrega: "Toma la libertad de tus próximos 12 años, no trabajes, no hagas nada, eso es una oportunidad". A esto, Anthony Obando acepta lo propuesto por su compañero, y se ha negado a declarar sobre el hecho.

Tras esto, Enrique Ghersi -abogado del Swissotel- tomó por sorpresa lo del audio y aseguró que tomaría cartas en el asunto.