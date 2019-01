​Pedro Gallese: "No sé que número usaré, la '1' es de Leao Butrón"

Síguenos en Facebook

Pedro Gallese, quien este año jugará por Alianza Lima tras ser cedido por los Tiburones Rojos de Veracruz, dijo en una entrevista que se siente feliz por llegar al cuadro blanquiazul y dejó en claro que el dorsal número '1' le corresponde a Leao Butrón.

"Quería sentirme feliz en un equipo y creo que en Alianza Lima me voy a sentir así, voy a estar en el equipo que me ha querido y que a mí me gusta. La familia va a estar tranquila y eso también va a ser importante para mí", señaló el arquero de la selección peruana en diálogo con 'Fútbol como Cancha'.

Asimismo, indicó que "todavía no me han dicho qué número usaré, seguro en estos días se define eso. Sin embargo, el '1' se respeta porque es de Leao Butrón".

Por otro lado, contó los motivos que lo llevaron a no seguir en el cuadro mexicano esta temporada.

"Fue tomada en conjunto con la directiva porque yo quería nuevos aires y luchar campeonatos. México es otro nivel pero ya llevo dos años peleando la baja y, tratando de mostrarme ahí, por ahí me comía dos o tres goles por partido y uno se sentía incómodo. El equipo me quería porque, de lo contrario, no me habrían renovado por un año más", aseguró.