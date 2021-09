El periodista de ‘Al Ángulo’ Pedro García aprovechó la trasmisión de Movistar Deportes para hacer una dura críticas al técnico argentino de la selección peruana, Ricardo Gareca, previo al duelo de Perú vs. Brasil, a las 7:30 de la noche de este jueves en la ciudad brasileña de Recife, por las Eliminatorias Qatar 2022.

“Lo único que deseo es que el equipo se parezca al de siempre y no experimente con cosas que se hacen al apuro o no salen. Perú últimamente, y esto lo digo como crítica, es mi punto de vista, de repente, me equivoco, pero ha ensayado con cosas que no han salido bien y no parece casual que no salieran bien”, inició el conductor de televisión, quien se encuentra en el país vecino para cubrir dicho duelo.

Según el comunicador, decisiones presuntamente apuradas no resultan y dificultan el buen juego de la selección nacional y puso de ejemplo el ingreso del delantero Raúl Ruidíaz en los últimos minutos en el partido contra Venezuela.

“Para no hacer un historial, hablo del último partido. Un exceso de variantes con gente que normalmente no ha jugado entre sí, más allá que hayan tenido dos entrenamientos juntos. Esas cosas, aparentemente apuradas, no resultan. Como tampoco resulta que Raúl Ruidíaz entre cinco minutos, sobre todo en un partido difícil”, cuestionó.

“Para revolucionar un partido no se trata de hacer cosas que parecen un experimento, esa es la mayor crítica que le hago al equipo, puntualmente al técnico, y para que no parezca un maleteo a Gareca, para mí, Gareca es el mejor técnico en la historia de la selección peruana”, agregó Pedro García.

VIDEO RECOMENDADO