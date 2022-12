En Brasil y todo el mundo hay preocupación por el estado de Pelé. El pasado martes, el antiguo 10 de la selección fue internado en el Hospital Israelita Albert Einstein. Desde entonces, el centro de salud emitió un reporte el viernes último en el que señaló que el exfutbolista tiene un diagnóstico de infección respiratoria.

Sin embargo, el periódico Folha de Sao Paulo informó que ‘O Rei’ se encuentra actualmente en cuidados paliativos. Ello debido a que no responde al tratamiento de quimioterapia al que ha sido sometido en los meses pasados después de que se le detectara un cáncer en el colon, del que fue operado en septiembre del 2021.

Según la fuente citada, el tratamiento de Pelé está indicado para “los pacientes con enfermedades o afecciones progresivas y potencialmente mortales”. En la misma línea, la nota señala que “las medidas dependerán de los síntomas, de la funcionalidad y del pronóstico, es decir, de cuánto tiempo se espera que sobreviva el paciente”.

El gesto de la hinchada de Brasil a Pelé en el último partido. (Foto: EFE)

La cadena ESPN adelantó que el tricampeón del Mundial con la ‘Canarinha’ fue ingresado al hospital con una hinchazón y un edema generalizados e insuficiencia cardiaca descompensada. No obstante, el reciente reporte del nosocomio precisó que el astro “se encuentra estable, con una mejora general de la salud”.

De hecho, el crack publicó un mensaje en su cuenta oficial en Instagram debido a un gesto desde la sede de la Copa del Mundo. “Amigos estoy en el hospital haciendo mi chequeo mensual. Siempre es agradable recibir mensajes positivos como este. ¡Gracias a Catar por este homenaje, y a todos los que me mandan buenas vibras!”, manifestó.

El mensaje de Pelé en redes sociales. (Foto: Instagram)

De otro lado, la hija del ‘Rey’, Kely Nascimento, trató de poner paños fríos a la situación debido a diversas versiones que surgieron en las últimas horas con respecto a la salud de su padre. “Los medios se están volviendo locos otra vez y quiero venir aquí y enterrarlo un poco”, empezó el mensaje.

“Mi papá está en el hospital, regulando la medicación. No voy a subirme a un vuelo para correr allá. Mis hermanos están en Brasil, de visita, y me voy en Nochevieja. No hay sorpresa ni emergencia”, manifestó y, al mismo tiempo, agradeció las muestras de cariño que llegan desde todos los rincones del planeta para Pelé.