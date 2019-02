Pep Guardiola habló sobre el 'no saludo' de Sarri tras goleada del City sobre Chelsea (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que el Manchester City goleara 6-0 a Chelsea, sucedió una acción entre los técnicos Maurizio Sarri y Pep Guerdiola que de inmediato se volvió viral.

Y es que, ni bien culminó el partido y como es costumbre en la Premier League, el técnico español se acercó donde su colega para estrecharle la mano, sin obtener respuesta de este.

Tal como se observa en imágenes, el extécnico del Barcelona se quedó con la mano extendida mientras el italiano se marchaba raudo a los vestuario, en un gesto que muchos han calificado de "antideportivo" y de "mala educación".

Guardiola, sin embargo, disculpó el "no saludo" de Sarri y aseguró que el italiano no se percató de su presencia al estar distraído.

"He hablado con Gianfranco Zola (asistente técnico de Maurizio Sarri). No me ha visto. Tengo una buena relación con él. No hay problema", dijo el español en conferencia de prensa.