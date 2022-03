El mundo del fútbol no ha sido ajeno a los ataques de Rusia a Ucrania que comenzaron hace más de una semana. Varios futbolistas y exjugadores han brindado su opinión al respecto para apoyar al país afectado. De la misma manera, el entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, se refirió nuevamente acerca este acontecimiento en Europa.

“Es preocupante, la guerra continúa y cada vez empeora. Oleksandr Zinchenko Está increíblemente involucrado con su país, haciendo proyectos y muchas cosas. A veces nos actualiza sobre la situación, sabe lo que sucede mejor que nadie, tiene familia allí”, mencionó en conferencia de prensa en la víspera del cotejo ante United por el torneo local.

De la misma manera, el director técnico se refirió acerca de las acciones de los hinchas y los clubes ingleses en los partidos de fútbol al apoyar a Ucrania. “Los gestos de la Premier League son importantes, pero al final son solo eso, un gesto”, agregó.

Por otra parte, envió un mensaje a las autoridades. “Los políticos están en sus lugares para evitar estas cosas, pero suceden porque fracasan completamente. No son capaces de hacerlo. La guerra no es por la bandera o un pedazo de tierra. Si no hay dinero de por medio no hay guerra. Paso en Siria, Palestina y Yugoslavia”, explicó.

Guardiola salió en defensa de Zinchenko

Hace algunos días, Pep Guardiola también se refirió sobre la situación de su dirigido. “Zinchenko está preocupado, porque obviamente todos amamos el país donde nacimos. Y si matan a tu gente, gente inocente… ¿Cómo se va a sentir? Nosotros y el club vamos a estar cerca y a ayudarlo con lo que haga falta”, respaldó.