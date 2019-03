Periodista argentino: "Alianza Lima siempre participa en la Copa, pero no llega muy lejos" (VIDEO)

El periodista argentino Horacio Gubana, durante la emisión del programa Radio Sentidos, se refirió junto a sus otros compañeros sobre el alto precio de las entradas para la barra visitante en el partido de este miércoles por Copa Libertadores entre Alianza Lima y River Plate.

Indicó, además, que la dirigencia íntima pudo haber habilitar más entradas para los seguidores de los 'Millonarios'.

"Va a quedar grande la cancha. ¿Tanto público tiene Alianza Lima como para llenar el estadio? Vamos a reconocer que es uno de los grandes de Perú, pero no creo que sea tan grande como Sporting Cristal, qué se yo. Podrían haberle dado un poquito más a River", indicó.

Asimismo, indicó que el conjunto íntimo "son de esos equipos que participan y no tiene gran envergadura" en torneos como la Copa Libertadores.

"¿A parte River con qué va, con la cuarta? Alianza Lima siempre participa en la Copa, pero no llega muy lejos. Son de esos equipos que participan y no tienen gran envergadura en lo que es torneos internacionales, juegan solo por participar", comentó el periodista.

"Será una cancha llena me imagino, no creo que como la de Sporting Cristal, no creo que tenga tanto como Sporting Cristal. River tranquilamente si hace bien los deberes, puede hacer tres o cuatro goles a Alianza sin ningún tipo de problemas. Pero esto es fútbol (...) Ahora, si (Marcelo) Gallardo juega como lo hizo contra Patronato, van a festejar una vez en su vida la gente de Alianza Lima", añadió.