Perú intentará ser sede del Mundial Sub 20 de 2021 tras perder la sede del Sub 17

Síguenos en Facebook

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, anunció que la FPF piensa en presentar su candidatura para ser sede del Mundial Sub 20, programado para el año 2021, tras perder la oportunidad de organizar el Mundial Sub 17 debido a que no se pudo garantizar la exoneración de impuestos que la FIFA exigía en favor de los países participantes.

Lozano explicó a RPP que el ente rector del fútbol internacional tendrá mayor consideración con la FPF justamente por haber perdido el Mundial Sub 17.

"La FIFA nos ha dado la oportunidad de concursar para ael 2021 a un Mundial Sub 20. Y yo espero que el Gobierno peruano, aún cuando tengamos que lamentar la no realización del Mundial, el Gobierno considere mejorar la infraestructura", dijo Lozano.

En pos de lograr organizar la cita mundialista de 2021, Lozano pidió al Gobierno y a las autoridades que no desistan del plan de mejora para los estadios, el cual estaba previsto como organización para el Mundial Sub 17.

"El que nos quiten un Mundial sub17, indudablemente, no cae bien, pero hay que aceptarlo. Durante la última semana la FIFA ha evaluado en sus visitas cómo estamos, y determinó que era imposible continuar con esto por las razones que todos conocemos", dijo Lozano.

El presupuesto que Perú había concretado para organizar el Mundial sub 17 era de 180 millones de soles (unos 56 millones de dólares).

Perú, por otro lado, mantiene de momento la sede del Sudamericano sub 17, que se celebrará del 21 de marzo al 14 de abril en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Este torneo, cabe apuntar, otorgará cuatro cupos para el Mundial de la misma categoría.