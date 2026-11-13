La selección peruana se enfrentará a Bolivia este viernes, a las 8:00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria (Matute). Para este encuentro, Mano Menezes ha convocado a jugadores experimentados y jóvenes talentos que militan tanto en el fútbol nacional como en el extranjero.

De acuerdo con las proyecciones de Inkabet, Perú tiene un 55.7 % de probabilidades de vencer a Bolivia. La Bicolor buscará cerrar el 2026 con un triunfo que devuelva la alegría a sus hinchas, tras una temporada marcada por resultados adversos. En diciembre, enfrentará a Panamá en Cusco, en un duelo que no corresponde a fecha FIFA.

Desde la llegada de Mano Menezes al banquillo de la selección peruana, la Bicolor ha registrado una victoria, dos empates y cinco derrotas en los ocho amistosos disputados este año. Su único triunfo fue ante Haití, en la antesala del Mundial de Fútbol.

Los antecedentes favorecen al combinado nacional. En los últimos cinco encuentros entre ambas selecciones, Perú consiguió tres victorias, mientras que Bolivia se impuso en las dos ocasiones restantes.

El último duelo terminó con un triunfo peruano por 3-1. De los convocados para ese partido, Pedro Gallese y Andy Polo continúan en la selección y podrían jugar nuevamente este viernes.

Bolivia, un rival que también necesita recuperarse

El equipo dirigido por Óscar Villegas cuenta con un 18.8 % de probabilidades de vencer a Perú. El elenco boliviano atraviesa un momento difícil: ha perdido sus últimos cuatro amistosos, en los que recibió un total de 14 goles. Ante este panorama, el conjunto altiplánico también ve el partido de este viernes como una oportunidad para salir de esta coyuntura adversa.

Entre las principales novedades de la convocatoria destacan Óscar López, del Getafe de España; Moisés Paniagua, delantero del Wydad Casablanca de Marruecos; y Miguel Terceros, del Santos de Brasil. Por su parte, el empate tiene una probabilidad del 25.5 %, según las proyecciones de Inkabet.