05 de Julio del 2019 Perú vs. Brasil: la postura de la FPF y Ricardo Gareca sobre árbitro chileno en la final Juan Carlos Oblitas indicó que hubo "falta de criterio" para seleccionar al juez de la final de la Copa América

Textos: Redacción Multimedia



El gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, se pronunció sobre la reciente decisión de la Conmebol de designar al árbitro chileno Roberto Tovar como juez principal para la final de la Copa América entre Perú y Brasil.

"Para mí es incomprensible cómo se disparan a los pies. He preferido no hablar de estos temas porque nos desgastan y no nos lleva a nada. Vamos a tener a esta misma gente en las eliminatorias. Para mí es incomprensible, falta de criterio nada más", sostuvo 'el ciego' en conversación con Movistar Deportes.

Asimismo, el exjugador de la selección peruana manifestó que la mejor opción para dirigir el trascendental partido era el argentino Néstor Pitana, debido a que, según dijo, fue "el mejor árbitro" del Mundial Rusia 2018. "Hasta los mismos brasileños se iban a quedar tranquilos", añadió.

Evidentemente, el entrenador de la selección nacional, Ricardo Gareca, también se ha mostrado inconforme con el juez designado para el encuentro. Sin embargo, Oblitas señaló que tranquilizó al estratega argentino que nos devolvió a una final de Copa América luego de 44 años.

"Como le dije a Ricardo, ‘no te preocupes porque lo único que nos va a salvar es el VAR’, a pesar de que todos se quejan", contó Oblitas.

Tras vencer a Chile, Perú enfrentará en la final a Brasil, el anfitrión del torneo. El trascendental partido se jugará este domingo 7 en el mítico Maracaná de Río de Janeiro desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Directv y América TV se encargarán de transmitir el trascendental cotejo. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de Correo.