Perú vs. Brasil: Prensa brasileña recuerda gol de Raúl Ruidíaz en Copa Centenario (VIDEO)

En Brasil no olvidan el gol que Raúl Ruidíaz marcó con la mano en la Copa América Centenario. (Foto: AFP)

En los días previos al crucial duelo por Copa América entre Perú y Brasil, la prensa brasileña recordó el polémico gol que Raúl Ruidíaz le anotó a la 'verdeamarela' en la Copa América Centenario del 2016, un tanto que supuso la eliminación del equipo carioca y la destitución de Dunga, su entrenador en aquel certamen.

"El siguiente oponente de Brasil en la Copa América será Perú, selección verdugo en la última edición del torneo en 2016, conocido como Centenario y celebrada en los Estados Unidos. En ese momento, un gol con la mano validado por el arbitraje, determinó no sólo la única victoria de los peruanos, así como la eliminación de Brasil aún en la primera fase de la competición, sino también la gota final para la renuncia de Dunga y allanó el camino para el comienzo de la era Tite", señalaron en Globoesporte.

Asimismo, el medio brasileño indicó que si el VAR hubiese existido en ese partido, Perú no habría derrotado a Brasil y la era Tite no hubiese comenzado. Globoesporte mencionó que la popularidad del actual entrenador de la 'verdeamarela' no es la misma que cuando tomó el banquillo. Señalaron que la pérdida de respaldo es inentendible, pues las cifras del estratega - que también entrenó a Paolo Guerrero en Corinthians - son notables: 38 partidos, 30 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas.

Como se recuerda, pasaron algunos minutos antes de que se validara el gol de la 'pulga', pues se sospechaba de una aparente mano y se estaban revisando las cámaras. Pero para esa edición de la Copa América aún no se contaba con el VAR, y el gol de Ruidiaz finalmente fue legitimado por el juez. Meses después, el delantero peruano admitiría que se apoyó en su mano derecha para introducir el balón en las redes de Brasil.