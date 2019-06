20 de Junio del 2019 Selección peruana: Yoshimar Yotún recordó victoria ante Brasil en Copa Centenario (VIDEO) 'Yoshi' habló en conferencia de prensa sobre el partido del sábado ante el anfitrión

El volante de la selección peruana, Yoshimar Yotún, recordó el triunfo ante Brasil por la Copa América Centenario del 2016, en la que Raúl Ruidíaz anotó el gol de la victoria. Como se recuerda, el volante central de la selección peruana entró en el segundo tiempo de manera notable ante la 'verdeamarela'.

"Recuerdo el partido con Brasil que me tocó entrar. Creo que fue un duelo bastante bueno. A raíz de eso es que yo comienzo a tener mayor oportunidad en el equipo. Espero que el partido termine como en Estados Unidos", declaró 'Yoshi' en conferencia de prensa.

Este sábado, en encuentro válido por el grupo A de la Copa América, Yotún volverá a enfrentar a Brasil cumpliendo su función en la mitad de la cancha de Perú.

Por otro lado, el volante del Cruz Azul mexicano habló sobre el estado de su compañero Carlos Zambrano, quien salió lesionado del partido ante Bolivia.

"Carlos sintió una molestia en el abductor y por lo que he visto ya está mucho mejor. El entrenador no da el once hasta la charla y nosotros no sabemos quienes van a iniciar, pero lo he visto bastante bien a Zambrano y espero que los médicos puedan darle el alta para que pueda jugar porque es un elemento muy importante para la selección", indicó.

Como se recuerda, Perú se enfrentará al anfitrión Brasil este sábado 22 de junio desde las 2:00 p.m. en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo.