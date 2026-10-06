La selección peruana buscará cerrar su gira por Norteamérica con una victoria cuando enfrente a Colombia este martes, desde las 6:45 p. m., en el estadio Nu de Miami. La “Bicolor”, dirigida por Mano Menezes, llega a este compromiso con un balance de dos derrotas —ante Canadá y Estados Unidos— y un empate frente a México. Al frente tendrá a uno de los rivales sudamericanos que más veces ha enfrentado en los últimos años.

Colombia, por su parte, afrontará este amistoso con el objetivo de reencontrarse con el triunfo luego de su participación en el Mundial, donde quedó eliminada en octavos de final frente a Suiza por penales. Posteriormente, el conjunto cafetero disputó dos amistosos: empató 1-1 con México y cayó 1-0 ante Paraguay.

Más allá del presente de ambas selecciones, el encuentro tendrá un atractivo adicional: ambas selecciones llegan igualadas en triunfos, con cinco victorias cada una, en 19 encuentros amistosos jugados en toda su historia, según los registros de El Datero Betsson.

Alineaciones oficiales Perú vs. Colombia

Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez; Piero Magallanes, Jhonny Vidales y Adrián Ugarriza.

Colombia: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Kevin Andrade, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez, Jhon Solís, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Yáser Asprilla, Carlos Gómez y Luis Suárez.

Un historial muy parejo entre ambas selecciones

El historial general muestra una rivalidad bastante equilibrada entre ambas selecciones. Entre amistosos, Eliminatorias, Copa América y Copa Oro, Perú y Colombia han disputado 62 partidos, con 21 triunfos para Colombia, 17 para Perú y 24 empates.

Uno de los últimos grandes recuerdos para los hinchas peruanos se produjo en las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, cuando la “Bicolor” derrotó 1-0 a Colombia en Barranquilla con gol de Edison Flores, tras una gran asistencia de Christian Cueva. Antes de ese encuentro, ambas selecciones se habían enfrentado en la Copa América 2021, donde Colombia se impuso 3-2 en el partido por el tercer lugar.

En los últimos cinco años, Perú y Colombia se han enfrentado en seis oportunidades entre Clasificatorias y Copa América, con dos triunfos para cada selección y dos empates, una muestra de la paridad que ha marcado sus duelos recientes.

Colombia parte como la gran favorita en las apuestas

Para este nuevo enfrentamiento, las probabilidades de Betsson colocan a Colombia como favorita. Los cafeteros tienen un 67,27 % de probabilidad de ganar, mientras que Perú registra un 10,09 % de posibilidades de quedarse con el triunfo. El empate, por su parte, alcanza un 22,64 %.

Así, el duelo de este martes no solo será una nueva prueba para la ‘Bicolor’, sino también una oportunidad para romper la paridad y conseguir por primera vez un triunfo ante los cafeteros en partidos de preparación y cerrar su gira por Norteamérica con una alegría.