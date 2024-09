Regresaron las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y esta semana empieza la Jornada 7 de las Eliminatorias. Uno de los partidos más esperados es Perú vs. Colombia, que jugarán hoy, viernes 6 de septiembre, desde el Estadio Nacional de Lima, a partir de las 8:30 p.m., en un partido donde los cafeteros llegan como los favoritos tras la espectacular actuación en la Copa América 2024.

Ahora, Perú no atraviesa un buen momento. Donde los dirigidos por Jorge Fossati, tuvieron una mala actuación en la Copa América 2024, siendo eliminadas en la fase de grupos (algo que no pasaba desde la edición 1995). Ante este escenario, se espera sumar de a 3 para salir de la última posición de la tabla.

¿A qué hora juega Perú vs. Colombia por Eliminatorias 2026?

El partido de Perú vs. Colombia está programado para iniciar a partir de las 8.30 p.m. (hora peruana y colombiana). Conoce lo horarios para ver el duelo de la Jornada 7 de las Eliminatorias 2026 que se disputará en Lima.

PAÍSES HORARIOS Argentina 10:30 p.m. Bolivia 9:30 p.m. Chile 9:30 p.m. Ecuador 8:30 p.m. España 3:30 a.m. (sábado 7 de septiembre) México 7:30 p.m. Paraguay 9:30 p.m. República Dominicana 9:30 p.m. Puerto Rico 9:30 p.m. Uruguay 10:30 p.m. Venezuela 9:30 p.m.

¿A qué hora ver Perú vs. Colombia EN VIVO desde USA?

Desde los Estados Unidos, existe una gran cantidad de aficionados peruanos y colombianos con interés de ver este encuentro, que iniciará desde las 9:30 p.m. (Tiempo del Este). Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas ver el Perú-Colombia desde cualquier parte de USA.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 9:30 p.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:30 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:30 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:30 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite Perú vs. Colombia por Eliminatorias 2026? Guía TV

Países Canales TV Argentina DIRECTV Sports y DGO Perú América TV, ATV, Movistar Deportes, América tvGO y Movistar Play Colombia Caracol Televisión, RCN, Caracol Play y Deportes RCN Chile ESPN, Disney Plus y Chilevisión Brasil Canais Globo, Zapping, Claro TV, Sky Plus y SporTV 3 Paraguay Hei México Sky Plus Estados Unidos Fanatiz USA Venezuela Venevisión y Simple TV España Movistar Liga de Campeones Uruguay AUF TV, TCC, NS Eventos, Antel TV, DirecTV Sports y Cardinal TV

¿Cómo ver Perú vs. Colombia vía SKY Sports desde México?

El partido Perú vs. Colombia será transmitido en México de manera exclusiva por SKY Sports, en los siguientes canales:

SKY Sports en México – Canal 534, 535 y 536

SKY Sports HD en México – Canal 1534, 1535 y 1536

Links para ver Perú vs. Colombia desde México vía SKY+

A continuación, te comparto los links de streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles en los que se podrá ver el partido Perú vs. Colombia desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.

Perú vs. Colombia vía Movistar Plus desde España

En España, puedes ver el duelo entre Perú vs. Colombia en directo Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Plus+: dial 7

Ver Perú vs. Colombia desde USA vía Fanatiz

Si te encuentras en Estados Unidos y deseas seguir el duelo entre Perú y Colombia -dos de los países que tienen las más grandes comunidades latinas en todo el territorio norteamericano- puedes hacerlo a través del servicio streaming de Fanatiz.