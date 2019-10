Perú vs Uruguay: el once confirmado de la Blanquirroja para el partido ante charrúas

La selección peruana disputará este martes en el Estadio Nacional el segundo amistoso frente a Uruguay, que en Motevideo se impuso por la mínima diferencia, por lo que los dirigidos por Ricardo Gareca saltarán al gramado de juego con la intención de volver a la victoria.

Para este duelo, que arranca a las 8:30 p.m., el técnico de la Blanquirroja realizó cambios en el once respecto a los que jugador en el Centenario el último viernes.

Al equipo titular retornarán Christian Cueva y Edison Flores.

Asimismo, se mantendrá en el equipo Christofer Gonzáles. Durante estos días se pensó en un primer momento que Carlos Ascues podría ocupar el lugar del volante de Sporting Cristal.

Es así, que Perú iniciará las acciones, con: P. Gallese, L. Advíncula, C. Zambrano, L. Abram, M. Trauco, C. Gonzáles, R. Tapia, A. Carrillo, C. Cueva, E. Flores y P. Guerrero.

Uruguay, por parte, alineará, con: M. Campaña, M. Cáceres, D. Godín, J. Giménez, D. Laxalt, M. Vecino, R. Bentancur, F. Valverde, B. Lozano, B. Rodríguez y M. Gómez.