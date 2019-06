28 de Junio del 2019 Perú vs. Uruguay: ​Markarián dice que selección peruana pierde mucho con ausencia de Jefferson Farfán Sin embargo refirió que Carrillo es un jugador extraordinario y Uruguay no tiene un jugador como él

Textos: Redacción Multimedia Fotos: Twitter @FS_RadioPeru - FOX Sports Radio Perú



El ex entrenador de la selección peruana, Sergio Markarián, habló sobre la bicolor en la previa del encuentro con Uruguay por los cuartos de final de la Copa América. El ex estratega de conjunto peruano lamentó la ausencia de Jefferson Farfán debido a una lesión.

Como se sabe, Uruguay y Perú se medirán mañana a partir de las 2:00 p.m. en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía.

Perú pierde mucho jugando sin Farfán. Él junto a Paolo Guerrero son los futbolistas con más experiencia en la selección. Ambos tienen un cariño bárbaro a su país", subrayó Markarián.

Alaba a Carrillo

Sin embargo refirió que Carrillo es un futbolista extraordinario y que Uruguay no tiene un jugador como él. "El tema es que si no juega Jefferson, lo hará Carrillo, quien es un jugador extraordinario y Uruguay no tiene un jugadores como él, Edison Flores y Cueva", indicó.

Además, cree que Perú es capaz de jugar "de igual a igual" a Uruguay e incluso puede sorprender.

Sobre la goleada de Brasil a Perú (5-0), Sergio Markarián, dijo que la bicolor fue derrotada porque el conjunto anfitrión se agrandó. "Para mí, Advíncula fue uno de los mejores lateral del Mundial y en esta Copa América jugó de película hasta que le tocó enfrentar al equipo de Tité", subrayó.