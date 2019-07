03 de Julio del 2019 Peter Arévalo suelta lisura en vivo porque Fleischman opinó sobre Lionel Messi y discuten (VIDEO) Ambos discutieron en pleno programa en la previa del partido de Perú vs. Chile

Textos: Redacción multimedia Fotos: Fox Sports Perú



Luego del triunfo de Brasil sobre Argentina por la Copa América, en el programa de Fox Sports Radio Perú se realizó un análisis del duelo y el periodista deportivo Eddie Fleischman aseguró que Lionel Messi fue el mejor de la selección albiceleste, pese a la derrota, por lo que provocó que su colega Peter Arévalo suelte una lisura en vivo.

"Lo que he dicho que en todos los partidos, Lionel Messi es el diferente de Argentina", expresó Fleischman en el mencionado programa.

Al escuchar la opinión de su compañero, Peter Arévalo dijo: "P... madre". La frase generó una rápida reacción de Eddie Fleischman y se inició una discusión.

"Como en todos los partidos Paolo Guerrero es el diferente de Perú. Sino que a mi me parece que se ve muy generoso con unos y no con otros", intentó completar su frase Arévalo.

"Peter a ti últimamente te parecen muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y no pretendo convencerte. Estás con un poco de sueño, por qué te pones de tan mal humor y sensible, ah? Lanzas una opinión que viene acompañada de ajos y cebollas. Por qué estás perdiendo la compostura Peter", respondió enérgicamente Eddie Fleischman.

Peter Arévalo siguió la discusión y expresó: "¿Ajos y cebolla contigo? Lo he utilizado ahorita? Eddie, ¿por qué te victimizas?".