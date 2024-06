Atlético Grau acaba de cumplir 105 años de historia y aunque el equipo no está en mejores ubicaciones trata de tener una participación activa en Liga 1. Pero a veces la hinchada reclama por jugadores que no dan fuego en el actual equipo y piden incluso jugadores netamente piuranos que suden la camiseta.

Conversamos con Javier Ipanaqué Arévalo, un hincha y exdirectivo que tuvo a cargo las divisiones menores, años atrás, un personaje conocido, que siempre quiso poner el hombro por el equipo de sus amores.

Él quiso hacer una cantera de jugadores piuranos que sirvieran luego para el equipo “Patrimonio de Piura”, pero que fue incomprendido y el celo dirigencial hicieron que dejara lo que más lo apasionaba, buscar talentos.

Don Javier, ¿Cuántos años en el Grau y que recuerdos tiene?.

Soy hincha de siempre, estuve 10 años como directivo, y la hinchada nos trató bien, en la presidencia del Dr. Luis Luna.

¿Qué proyectos hizo cuando fue directivo del Grau ?.

Recuerdo que me nombraron Presidente de la División de Menores y desde esa tribuna trabajé en la formación de menores junto al profesor Marco Medina y el técnico José Ramírez Cubas. Buscamos en nuestra región jóvenes para integrarlos al primer equipo, estábamos compitiendo en la Copa Perú y algunos llegaron a integrar. Y es que idea era tener jugadores netamente piuranos que sintieran el amor por la camiseta.

¿Qué tendría el Grau con ese proyecto de menores?.

Si se hubiera mantenido la División de Menores el Grau tendría actualmente jugadores de la región. Y es que el Grau necesita jugadores de acá. Los hay, pero lastimosamente están en otros equipos. Como por ejemplo el “Chin” Benítes, goleador del Sport Huancayo; Felipe Mesones, Jordy Vílchez, actualmente en Alianza Lima. Eso se perdió se dejó de buscar en las canteras de las provincias y distritos, y se debe de retomar, por eso no tenemos jugadores actualmente de nuestra región.

¿Cree que se necesita jugadores que se rajen por el equipo?.

Grau tiene un equipo de Reserva que está actualmente compitiendo. Ya tiene 4 años, pero son pocos los que han sido promovidos al primer equipo, pues no se elige bien.

¿Qué truncó ese proyecto de los menores?.

En esa época de dirigentes había celo por lo que se estabamos haciendo. Algunos no les gustaba el éxito de captación de menores y entonces di un paso al costado.

¿Qué necesita el Atlético Grau para hacer una mejor campaña en la Liga 1?.

Hay muchos factores. No tenemos estadio. Además el Campeonato Profesional está hecho para que campeonen equipos como la “U”, Cristal, Alianza Lima para competir en la Copa Libertadores, donde dan penan, el resto de los equipos son rellenos.

105 años de gloria, ¿con cuál época del Grau se queda?.

Me gustó la labor de Don Orlando Balarezo Calle. Formó equipo con jugadores de la región, piuranos, talareños que competían con equipos profesionales de esa época “U”, Alianza Lima, y les ganábamos en Piura, no se achicaban con jugadores como Perico León, el “Nene” Cubillas, Roberto Chale, etc. y que eran mejores que los de ahora.

Hubo en algún momento un Grau de puro Piurano?

Claro en el año 1961, quienes estaban, el paiteño Manuel Chochas Zapata, de Castilla Andrés Palacios, Inocencio Carmen Grau, el alteño Santos Guerrero; Carlos García, Mario Iwasaki, Ricardo Garcés, Primitivo Zapata, Próspero Merino, César Guanabita Gutiérrez y el gran Capitán Manuel Meleque Suárez. Cien por ciento piuranos.

¿Cómo ve la actual directiva?

La actual Directiva está trabajando bien, tiene un importante proyecto de que Grau tenga su propio estadio, pero debe también reflotar al equipo con mejores jugadores para el Torneo Clausura.

Si volviera a ser directivo del Grau, ¿que haría por el equipo?.

Me gustaría abocarme con el proyecto de buscar jugadores de nuestra región. Yo iba de pueblo en pueblo buscando y aquel que tenía condiciones lo traía. Se puede lograr que muchos piuranos integren el primer equipo, hay que pulirlos.