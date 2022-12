No se quedó callado. Marruecos hizo historia al meterse en las semifinales del Mundial, convirtiéndose en el primer equipo africano en llegar a semifinales de esta competición, tras imponerse 1-0 al Portugal de Cristiano Ronaldo, estes sábado en Doha; pero, los focos de atención también se centraron en Pepe que brindó llamativas declaraciones en alusión a Argentina y Lionel Messi.

“Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy después de lo que sucedió ayer, con Messi quejándose. Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina”, dijo el veterano defensor del Porto en la acostumbrada ‘flash-interview’ tras la derrota ante los africanos.

Pepe hizo referencia a las declaraciones de Messi. “No se puede poner un árbitro que no esté a la altura de la importancia del partido. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era este árbitro”, dijo el capitán de Argentina.

“Hablando, hablando toda Argentina y el árbitro viene aquí a pitar. No digo que venga condicionado, pero ¿a qué jugamos el segundo tiempo? El portero se tiró al suelo. Solo quedaban ocho minutos del tiempo de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro ¿ocho minutos? No jugamos nada en el segundo tiempo. El único equipo que jugó al fútbol fuimos nosotros. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo hicimos”, sentenció

Pepe sobre su posible retiro y el de Cristiano Ronaldo

“No es el momento de Pepe o de Cristiano”, afirmó el defensa del Oporto en la zona mixta del estadio Al Thumama tras caer eliminados ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

“Es un momento muy importante como para hablar de eso”, señaló Pepe sobre la posibilidad de que fuera el último encuentro tanto suyo como de Cristiano Ronaldo con la selección lusa.

“Lo más importante es Portugal. Estamos todos muy tristes por no ganar por no dr una alegría a nuestra gente y hay que mirar un poco lo que hemos hecho bien o mal para poder mejorar”, indicó el central exmadridista.