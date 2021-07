Comenzó con dudas y terminó rompiendo malas rachas. Juan Reynoso ha sido elegido el mejor director técnico de la Liga MX. La liga mexicana premió al entrenador peruano con el Balón de Oro 2021 por su gran temporada y por levantar el título de Torneo Guard1anes Clausura 2021 dirigiendo al Cruz Azul.

La premiación del Balón de Oro 2021 de la Liga MX es un premio que brinda la Federación Mexicana de Fútbol para destacar lo mejor del torneo mexicano. A través de la cuenta oficial de Twitter dieron a conocer la victoria del entrenador peruano: “¡El DT del año! Sin duda, su participación con Cruz Azul en este temporadón es digno de enmarcarse. ¡Felicidades, ‘Profe’ Reynoso!”.

Cruz Azul chocará con León el domingo 18 de julio por el Campeón de Campeones. (Foto: Twitter Liga BBVA MX)

Tras recibir el galardón, Reynoso brindó palabras de agradecimiento: “En primer lugar quiero agradecer de todo corazón, al comité editorial, a los directores técnicos y a los jugadores que votaron por mi persona. Realmente emocionado y halagado de recibir este reconocimiento”.

“El premio no solo es para la labor de Juan Reynoso, si no a todo el cuerpo técnico, todo el staff médico que nos apoya en el día con día para el trabajo de cancha, a toda la institución y especialmente a los jugadores, porque sin ellos no podemos plasmar, ni lograr los objetivos”, concretó el entrenador peruano.

Pasaron 24 largos años para que el conjunto cementero levantará algún trofeo y con Reynoso lo consiguieron al derrotar a Santos Laguna en un doble partido que finalizó con un resultado global de 2-1 en favor de Cruz Azul. La última vez que los ‘Cementeros’ habían obtenido un título fue con el DT peruano como jugador del cuadro mexicano.

La llegada de Juan Reynoso se dio a inicios del 2021. Luego de la renuncia de Robert Dante Silboldi, Cruz Azul anunció al DT peruano, que venía de dirigir al Puebla. Ahora, la ‘Maquina’ deberá definir el título de Campeón de Campeones ante León, equipo en el que milita Santiago Ormeño.