Las chances de Perú de organizar un Mundial de mayores, según el presidente de la Conmebol

Síguenos en Facebook

Sería un mundial soñado, sobre todo por el amor al fútbol que existe en nuestro país. No es exagerado decir que una victoria de la selección peruana nos pone de buen ánimo. Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se mostró optimista por la designación de Perú como sede del Mundial Sub 17 del 2021, y no descartó que nuestro país encuentre la organización del torneo de mayores.

"La forma de proceder de la FIFA es alternar entre las diferentes confederaciones las sedes de los mundiales. Es una oportunidad única para el país de demostrar todo el potencial que tiene y, posteriormente, aspirar a nuevos retos", sostuvo el presidente de la entidad sudamericana de fútbol en diálogo con Depor.

Por otro lado, Alejandro Domínguez celebró que la FIFA vuelva a demostrar plena confianza en la confederación sudamericana, permitiéndoles recibir dos citas mundialistas de menores, a pesar de tener que rotarlas entre los diferentes continentes.

"Es un gran triunfo que tengamos dos mundiales Sub-17 seguidos en CONMEBOL", finalizó el directivo paraguayo de 47 años.

Perú postuló para ser organizador del certamen mundialista Sub 20, pero se decidió darle la oportunidad a Indonesia, quedando como opción principal para nuestro país tomar el Mundial Sub 17 por segunda vez en la historia, tras el realizado en 2005.