Presidente de Santos brasileño se pronuncia sobre situación de Christian Cueva

Christian Cueva es blanco de críticas. Pero esta vez los cuestionamientos de la prensa peruana y brasileña sí se basan en hechos: el entrenador argentino Jorge Sampaoli no lo considera para los partidos y el Santos de Brasil lo ha puesto en venta. El presidente del club, José Carlos Peres, se pronunció sobre la situación del peruano, ratificando el rumor latente de su inclusión en la lista de transferibles.

"Cueva siempre tiene (una propuesta), es un jugador de nivel, hizo una hermosa Copa América y tenemos que dejar a un extranjero. Como (Cueva) no está jugando, obviamente es uno de los candidatos (para irse). Está a la venta, no nos interesan los préstamos. Ya tenemos una propuesta, pero no ha cumplido lo que queremos. Es de fuera de Brasil", declaró José Carlos Peres.

El entrenador Sampaoli había salido en defensa del jugador nacional luego de las críticas por sus indisciplinas tras la Copa América. Sin embargo, el peruano no se encuentra en una forma física óptima, por lo que 'Sampa' lo viene desconvocando de las convocatorias para los partidos.

Sin Christian Cueva, este fin de semana Santos perdió un partido importante en condición de visita ante Sao Paulo por 3-2.

Como se recuerda, el equipo brasileño pagó una alta cifra por la adquisición de Cueva, pero el jugador no se lo ha retribuido en el campo de juego. Por el momento, se rumorea que el volante arribaría a algún de Europa, entre ellos el Metz de Francia.