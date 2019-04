"Prueba de Fondo": Inés Melchor y su próxima maratón en las salas de cine peruano (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El documental "Prueba de Fondo" que versa sobre trabajo deportivo de la maratonista peruana Inés Melchor reveló en redes sociales su tráiler para anunciar su estreno en salas comerciales.

Este largometraje documental ganó el Premio del Público de la sección “Hecho en Perú” en el el Festival de Cine de Lima 2018. Y ahora podrá verse en salas de cine a nivel nacional desde este próximo jueves 6 de junio.

Filmada en Río de Janeiro, Lima, Santiago de Chile y Huancayo, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, "Prueba de fondo" es el resultado de tres años de rodaje junto a Inés Melchor en sus entrenamientos, competencias y procesos de recuperación.

Es un acercamiento a la cotidianidad de una deportista peruana de élite que, a sus 32 años, ya es multicampeona sudamericana y panamericana de atletismo, habiendo batido récord sudamericano.

“En ella el deporte excede las funciones de recreación y se torna un vehículo de movilidad social. Con este trabajo buscamos también reivindicar el lugar del deporte en la mirada social. Más que entrenamientos o competencias, aquí también hay historias de lucha. Inés es un gran ejemplo de ello”, afirman para agencia Andina, Oscar Bermeo y Christian Acuña, directores de "Prueba de fondo".

La película, producida por Retrovisor Comunicaciones, que ganara los Concursos Nacionales de Proyectos de Postproducción y Distribución de la DAFO, muestra imágenes hasta ahora inéditas de Inés Melchor en playas cariocas, recuperándose de una lesión y triunfando en el 42K de Santiago de Chile.

“Siempre que me he trazado un objetivo, una meta, siempre me ha gustado cumplirla. De alguna manera todas las personas debemos tener un sueño y ese sueño son los objetivos y metas que tenemos para adelante”, sostiene la deportista en el documental.