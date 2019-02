'Puchungo' Yañez acusa al club Sport Boys de lucrar con muerte de 'Kukín' Flores (FOTO)

Síguenos en Facebook

El exfutbolista Alfonso 'Puchungo' Yañez acusó al club Sport Boys de lucrar con la muerte de Carlos 'Kukín' Flores con el objetivo de vender más entradas al primer partido del club rosado por la Liga 1.

"Sorprendido con esta publicación, vamos a ver a nuestro Sport Boys siempre, pero no usen a Carlos 'Kukín' Flores como 'gancho' cuando no lo dejaban entrar al estadio y lo quisieron sacar con caramelo con seguridad, aparte su familia directa no sabe nada y no hay ningún beneficio para la familia de Carlos", escribió 'Puchungo' Yañez a través de su cuenta de Facebook.

El gran amigo del fenecido volante peruano se mostró indignado porque los organizadores del encuentro deportivo estarían utilizando el nombre de 'Kukín' Flores para beneficio propio y no a favor del equipo rosado, ni para su familia.

"Si de verdad fuera para beneficio del equipo sé que hasta 'Kukín' estaría feliz pero sí jo** que se beneficien OTROS a nombre del ídolo Carlos 'Kukín' Flores, el homenaje de corazón lo hizo ayer la barra e hinchas del glorioso Sport Boys", agregó en su publicación.