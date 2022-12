La selección de México tiene la obligación de vencer a Arabia Saudita, en la última fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022, y esperar un resultado positivo del Argentina vs. Polonia. El ‘Tri’ salió con mucha agresividad y tuvo una ocasión clara en el arranque, pero Alexis Vega no pudo en el mano a mano.

El encuentro sobre el Lusail Iconic Stadium se desarrolla con intensidad y el combinado saudí apela a su estrategia de tener la línea defensiva adelantada, razón por la cual pasó apuros a los tres minutos. Justamente, en un rápido avance, los dirigidos por el entrenador Gerardo Martino filtraron una asistencia que rompió la trampa del offside.

Alexis Vega fue el receptor del esférico, en la medialuna del área, pero tuvo una fallida definición: intentó hacer un ‘sombrerito’ y no tuvo la precisión necesaria para superar la resistencia del portero Mohammed Al Owais. Los hinchas de México que asistieron al estadio se lamentaron.

⚽️ ¡Se salvó Arabia Saudita!



El portero estuvo rápido para evitar el primero de México



⏱️3’ #KSA 0 - 0 #MEX



¿Qué resultados necesita México para clasificar?

México enfrentará a Arabia Saudita en la última fecha del Grupo C (miércoles 30 de noviembre, a la 1:00 p. m. hora mexicana) y requiere de una combinación de resultados para clasificar a octavos.

Si México y Argentina ganan:

- México clasifica si vence con una diferencia de tres goles a Arabia Saudita (3-0; 4-1; etc.) y Polonia cae con dos anotaciones en contra ante Argentina (0-2; 1-3; etc.).

- El ‘Tri’ también avanzará a octavos de final si derrota por 1-0 a Arabia Saudita y Polonia pierde 4-0 o más frente a Argentina.

Si México y Polonia ganan:

- Si Polonia derrota a Argentina, clasificará; y México solo necesitará de una victoria ante Arabia Saudita para ocupar el segundo lugar del grupo.

Si México gana y Argentina empata:

- Si Argentina empata en la última fecha, Polonia habrá clasificado; por lo que México requerirá de un triunfo de al menos 4-0 ante Arabia Saudita para avanzar.