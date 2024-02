El presidente del club Universidad César Vallejo, Richard Acuña, se dirigió a Paolo Guerrero luego que este confirmó que intenta resolver su contrato con el cuadro trujillano, debido a las extorsiones que recibió su madre, Petronila Gonzales.

“En la actualidad Paolo Guerrero es un jugador de César Vallejo, que firmó contrato el 2 de febrero. Nosotros como institución, siempre preocupados por el bienestar de Paolo y de la totalidad de nuestros futbolistas, ellos viven en Trujillo y en ningún momento han tenido un problema de seguridad en la ciudad o han vivido una amenaza”, dijo Acuña a RPP.

“Bastante preocupado por las declaraciones de Guerrero, sabemos bien de la noticia sobre las amenazas que recibió su madre. Nosotros fuimos los primeros en preocuparse en la seguridad de su familia, cuando supimos del caso posterior a la firma del contrato, yo llamé a su mamá, le dije trate de estar tranquila y que en la ciudad de Trujillo está pasando lo que casi en la totalidad del país”, agregó.

Acuña lamentó que Guerrero busque disolver su contrato. “Lamentablemente hoy dijo que buscará la resolución del contrato y nos corresponde esperar la formalidad de parte del jugador para que la parte legal pueda trabajar sobre ello. No vamos a obligar a nadie que esté en César Vallejo, pero en la actualidad es futbolista nuestro, por lo que lo esperamos el sábado 17 en Trujillo”, precisó.

El directivo manifestó que tienen la predisposición para resolver el contrato de Paolo Guerrero en caso se solicite formalmente.

“Por sobre todo está el tema personal y la preocupación que tiene el deportista con el tema de inseguridad que puede estar sufriendo. Vamos a tener la predisposición para conversar y ver una solicitud de resolución de parte del jugador. Hasta el momento no existe ningún pedido formal para resolver el vínculo. Me sorprende que su abogado diga que no habla conmigo, ayer lo hicimos al mediodía y me dijo que hay más amenazas, que iba a mandarme los chats y hasta ahora no me llegan. Me dijo que vayamos hablando de la resolución de contrato y respondí que la prioridad es la seguridad de Paolo y su familia, vayamos resolviendo, que haga las denuncias respectivas y la resolución se ve cuando hagan el pedido formal, que todavía no llegó”, señaló.