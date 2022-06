Rafael Nadal conquistó su décimo cuarto título de Roland Garros tras vencer (3-0) a Casper Ruud. El tenista español afrontó este nuevo torneo con los constantes dolores en su pie izquierdo por la lesión crónica que padece y, por él sabe que si desea conseguir más logro, debe buscar algún remedio.

“No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones”, mencionó en rueda de prensa luego de su victoria.

En ese sentido, señaló que se someterá a un terapia. “Recibiré un tratamiento de radiofrecuencia y espero que me ayude para disminuir el dolor. Mi médico me ha puesto varias inyecciones en los nervios del pie. Estoy jugando sin dolor, pero también sin sensaciones. El problema es aceptar todas las cosas que tienes que hacer”, añadió.

“Si no funciona el tratamiento me preguntaré si estoy listo para hacer una operación que no me garantiza ser competitivo y tardaría mucho en volver. La operación podría mejorarme pero no me aseguraría la posibilidad de poder seguir. Tengo que hablar conmigo mismo y tomar una decisión de vida”, mencionó.

Rafael Nadal y la vez que se le diagnosticó su lesión

El tenista español confesó que se le diagnosticó enfermedad crónica y degenerativa llamada Müller-Weiss, la cual es una anomalía en uno de los huesos del pie, en 2005 cuando ganó el Open de Madrid. “Después de ganar el Masters me levanté cojo. Yo tenía una pequeña enfermedad del escafoides, que era más fino por un lado, y se partió. Pasé unos meses complicados, fuimos a diferentes médicos, algunos me dijeron que no creían que podría volver a jugar a una intensidad alta”, confesó en noviembre de 2020 en el programa Mi casa es la tuya.

Por eso, el tenista mencionó que, desde ese entonces y por recomendación médica, juega con una plantilla que le desvía el punto de apoyo. Sin embargo, eso también le ha generado dolor en las rodillas, caderas y espaldas.