Tras recorrer miles de kilómetros de pura exigencia por las cordilleras del Perú, la edición 2026 de Caminos del Inca consagró a Raúl “Mono” Orlandini y a José Carlos Vallejo en lo más alto del podio, integrantes del Team Liqui Moly.

En ese sentido, en la categoría Tracción Integral Nacional (TIN), el “Mono” Orlandini y su copiloto Pedro La Cruz dominaron a bordo de su Mitsubishi EVO X con un tiempo acumulado de 11 h 21 min 15.5 s, ubicándose en la élite de la clasificación general.

Por su parte, José Carlos Vallejo y Miguel Makino lideraron en la categoría T1 sobre su Volkswagen Amarok V6, celebrando un triunfo impecable al llegar a la meta en Arequipa.

“Ganar Caminos del Inca es una satisfacción enorme, especialmente después de tantos kilómetros de esfuerzo y exigencia. Celebramos este gran resultado, pero también sabemos que comienza la cuenta regresiva para volver el próximo año”, expresó José Carlos Vallejo, campeón de la categoría T1.

La escuadra guerrera se completó con Álvaro “Cheto” Silva y Paolo Zani en la T1, Samuel Dyer y Samuel Dyer Copello en Rally 3, Aníbal Aliaga y Javier Marchese en UTV, Lucho Mendoza Jr. y Ricardo Dasso, quienes demostraron enorme velocidad y valentía.

Como se conoce, la ceremonia de premiación de la 54.ª edición de los Caminos del Inca se realizó en el distrito de Sachaca, región de Arequipa, tras terminar la sexta y última etapa.