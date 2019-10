​Raúl Ruidíaz y su genial jugada para anotar un golazo con el Seattle Sounders (VIDEO)

Raúl Ruidíaz, el artillero del Seattle Sounders, se hizo presente en el marcador con un golazo ante Los Angeles Football Club por la final de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS).

El conjunto donde militan el mexicano Carlos Vela y el uruguayo Diego Rossi, se puso adelante a los 17' por intermedio de Eduard Atuesta a los 17'.

Sin embargo, el equipo de la 'Pulga' supo reaccionar rápidamente para darle vuelta al marcador en los primeros 45' del encuentro que se disputa en el Banc of California Stadium.

Raúl Ruidíaz, tras ser habilitado por Nicolás Lodeiro, se dirigió al área rival donde tras un genial autopase, en el que dejó muy mal parado a un oponente, definió con un fuerte derechazo para poner el 1-1.

A los 26', el propio Loreiro se encargaría de marcar el 2-1 transitorio.

BUILT FOR THE BIG MOMENTS. @RaulRuidiazM with the equalizer!

SEA 1 | LAFC 1 #LAFCvSEA | #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/uovVLLBkaC

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) October 30, 2019