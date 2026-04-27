Real Católica se coronó ayer como el campeón en la Primera División de Fútbol en el distrito de Cayma, luego de superar 3-2 a Amigos de la Policía, en la novena y última fecha del torneo que se jugó en el estadio La Tomilla.

Católica sumó 23 puntos en la tabla de posiciones, quedando en segundo lugar Amigos de la Policía al registrar 22 unidades.

Los Ángeles goleó 3-0 a Cerrito de los Libres y no le alcanzó para clasificar a la etapa Provincial de la Copa Perú, al quedar en el tercer lugar con 21 puntos. La jornada dominical se completó con los siguientes resultados:

Los Tigres 2-2 Embajada de Cayma y Racing Club goleó 9-0 a Juvenil Acequia Alta. Mientras tanto, Embajada Cayma (4 puntos) y César Vallejo (0 puntos) descendieron de categoría.

Las dos copas fueron entregadas por Rodolfo Aquepucho, presidente del Club Los Ángeles, al cumplir 50 años de creación.

CLASIFICADOS

Cercado: Sportivo Huracán (campeón) y Huracancito (subcampeón).Cayma: Real Católica (campeón) y Amigos de la PNP (subcampeón).

Sachaca: Deportivo Wander’s (campeón), Academia Stranger’s (subcampeón).

Jacobo Hunter: Atlético Pisco (campeón) y CADMA Hunter (subcampeón).

Mollebaya: Deportivo Scorza (campeón) y FBC Santa Ana (subcampeón).

José Luis Bustamante y Rivero: FBC Simón (campeón) y Toro FBC (subcampeón).

Paucarpata: CIMAC (campeón) y Aragonés Porongoche (subcampeón).

Alto Selva Alegre: Deportivo Do Brasil (campeón) y Defensir Alto Gráficos (subcampeón).

Cerro Colorado: Real Castilla (campeón) y Atlético Arequipa (subcampeón).

Characato: Olímpico San Francisco (campeón) y Cultural Characato (subcampeón).

La Joya: FBC Melgarcito (campeón) y Defensor Cruce (subcampeón).

Mariano Melgar: FBC La Pepa (campeón) y Defensor Arica (subcampeón)Uchumayo: Deportivo Libertad (campeón) y Deportivo Dinamo (subcampeón).

Vítor: Barrio Nuevo (campeón) y Huracán (subcampeón).

Yanahuara: Deportivo San José (campeón) y Club Internacional Junior (subcampeón).

Yarabamba: Deportivo Carilsa (campeón) y por definir (subcampeón).

Yura: Deportivo Signos (campeón) y FBC Atlético Arequipa (subcampeón).

Tiabaya: Parish FC (campeón) y Sport Pampino (subcampeón).

Socabaya: Club San José (campeón) y Canteras Arequipa (subcampeón).

Miraflores: Salsa Brava (campeón) y Ciclón de Miraflores (subcampeón).

Deportivo Wander’s es campeón en Sachaca.

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