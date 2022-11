Real Madrid visitará a Rayo Vallecano EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la decimotercera jornada de LaLiga Santander este lunes 7 de noviembre. Podrás seguir todas las incidencias del encuentro a través del Minuto a Minuto aquí.

Un Rayo Vallecano al alza pone a prueba la mejoría del Real Madrid, que reaccionó en la Champions League a su primer bache del curso, y debe explotar su poderío como visitante, con pleno de triunfos en seis salidas, para recuperar el liderato de LaLiga Santander.

La presión antes del parón por el Mundial de Qatar, la sentirá el Real Madrid en las dos últimas jornadas. El triunfo del Barcelona ante el Almería obliga a los madridistas a vencer en Vallecas si quieren mantener su situación de privilegio en el mes y medio que se detiene la competición doméstica. Una situación que se espera se repita en la jornada intersemanal, con los de Xavi visitando dos días antes El Sadar.

Rayo Vallecano vs. Real Madrid: horarios en el mundo

Perú - 3:00 p.m.

Colombia 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Carlo Ancelotti nuevamente no podrá contar Karim Benzema. Se perderá el francés su sexto partido de Liga en apenas trece jornadas, sin confianza por las molestias musculares que no termina de curar y la sombra de la sospecha por la cercanía de un Mundial que nadie se quiere perder. Reapareció unos minutos ante el Celtic en la Liga de Campeones, después de tres partidos de baja y cuando bajó la exigencia de un partido sentenciado. Pero no tendrá continuidad.

Provoca la presencia del brasileño Rodrygo como 9 y la continuidad de Marco Asensio en el equipo titular, ganada a pulso, aprovechando cada minuto que le dio Ancelotti para intentar conseguir una plaza en el Mundial con la selección española y aumentar su protagonismo en el Real Madrid.

Elogió Ancelotti su conexión con Fede Valverde en los pocos minutos que coincidieron, como adelantando lo que ocurrirá en Vallecas con el uruguayo retrasando su posición para jugar de interior por la baja por sanción de Toni Kroos.

El Rayo encadena cuatro partidos sin perder y, de los últimos doce puntos en juego, ha sumado ocho, cuatro de ellos a domicilio con el empate frente al Atlético de Madrid (1-1) y la victoria con el Sevilla (0-1), en dos encuentros contra rivales de mayor entidad.

Con 18 puntos en la clasificación, más cerca de la zona europea que del descenso, el Rayo vive cómodamente instalado en mitad de tabla sabiendo que, pase lo que pase en los dos encuentros que restan antes del parón, afrontará esas siete semanas sin competición liguera fuera del descenso.

Rayo Vallecano vs. Real Madrid: canal de TV

Perú - DirecTV Sports

Colombia - DirecTV Sports

Ecuador - DirecTV Sports

Argentina - DirecTV Sports

Brasil - DirecTV Sports

Chile - DirecTV Sports

España - Movistar LaLiga

México - Blue to Go Video Everywhere

Brasil - StarPlus

Rayo Vallecano vs. Real Madrid: alineaciones probables

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Lejeune, Fran García; Comesaña, Valentín; Isi Palazón, Trejo, Álvaro; Camello.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Modric, Valverde; Marco Asensio, Rodrygo, Vinícius.