Carlo Ancelotti ha estado alejado de la polémica a lo largo de su carrera. Sin embargo, unas palabras que pronunció después del partido entre Real Madrid y Girona pueden causarle un gran problema. El técnico indicó que nunca existió el penal en contra que le pitaron a los merengues el pasado domingo. Esas declaraciones fueron interpretadas por la Federación de España de tal manera que enviaron una denuncia contra el DT a la Comité de Competición del torneo.

En ese contexto, ‘Carletto’ aprovechó la charla en la víspera del juego frente a Celtic por la Champions League para aclarar sus frases y defenderse. “Me han denunciado por lo que he dicho. Penalti inventado en Italia significa que han pitado un penalti que no era penalti”, manifestó el técnico en conferencia de prensa.

En la misma línea, el estratega transalpino expresó que “no entra la mala fe y la acusación a un árbitro. Nunca he faltado el respeto a un árbitro”. Eso sí, el preparador continuó con su postura: “Para mí no era penalti por lo que nos han explicado a principio de temporada. Nadie es infalible”, acotó.

Luego, relacionado a una posible sanción, Ancelotti lo toma con mucha calma. “No me cambia mucho que me sancionen cuatro partidos… Si me caen cuatro partidos, pues paciencia. He dirigido mil 200, así que si me pierdo cuatro...”, ironizó con respecto a la decisión que tome la organización del torneo.

En otro momento, el director técnico de Real Madrid ha solicitado mejor comunicación para resolver controversias de manera inmediata. “Para nosotros la claridad es que no era penalti. Es un tema del fútbol que todavía no está claro. Tienen que explicar lo que es la regla porque yo la entiendo muy bien, no soy tonto. Nos han explicado que esto no era penal”.

Para zanjar el asunto, Ancelotti también lanzó comentarios con respecto al uso del videoarbitraje en situaciones claves, como la que le costó dos puntos al Madrid en casa. “A veces el VAR tiene más protagonismo que el árbitro. Entiendo que es una línea muy fina. El error es claro y evidente”, sentenció.

¿Cuándo juega Real Madrid?

El equipo blanco cerrará la etapa de grupos de la Liga de Campeones en casa contra Celtic. El elenco español abrirá las puertas del estadio Santiago Bernabéu para medirse a los de Escocia este miércoles 2 de noviembre desde las 12 y 45 de la tarde (horario peruano). Los locales ya están dentro de los octavos y los visitantes no pelean ni por Europa League.