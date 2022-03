Carlo Ancelotti regresó a la dirección técnica de Real Madrid en junio del 2021 tras seis años. Al mando del cuadro blanco en esta temporada, el estratega italiano ganó la Supercopa de España y son líderes de LaLiga. Sin embargo, también recibió críticas por su eliminación en la Copa del Rey y la reciente derrota ante PSG.

En ese sentido, el entrenador hizo un balance sobre lo que significa hasta el momento su nuevo ciclo en el elenco merengue. “No lo he hecho perfecto, pero tampoco tan mal como alguno piensa. Honestamente, estoy contento del trabajo de los preparadores físicos y los médicos, hemos gestionado bastante bien las bajas. Llegamos a un punto de la temporada donde queremos estar”, señaló en conferencia de prensa en la víspera de su encuentro ante Real Sociedad por el torneo local.

“Estamos decepcionados por no seguir en Copa, pero no teníamos a los brasileños, ni a Karim. Tenemos seis puntos de ventaja en Liga y deberemos luchar hasta el final para remontar un resultado mínimo en Champions. El equipo está muy bien en este momento, y no nos encajan gol desde hace cuatro partidos en la Liga, reivindicó”, añadió.

De la misma manera, Carlo Ancelotti mencionó que se encuentra satisfecho por el rendimiento de sus dirigidos. “Si veo un equipo que entrena bien mi humor sube, y mi humor hoy es muy optimista. Veo compromiso e ilusión, estamos listos para este tramo importante de la temporada. Ojalá lo demostremos mañana contra un elenco que juega bien al fútbol”, expresó.

Por otra parte, el entrenador italiano comunicó las bajas de Real Madrid para el cotejo frente a Real Sociedad. “Tengo a toda la plantilla disponible menos Kroos y Valverde y no vamos a cambiar el sistema. Como hemos dicho, vamos a presionar más (arriba), y nada más. No elegiré jugadores pensando en el PSG, Intentaré que mañana sea la mejor alineación posible porque es una final”, mencionó.

Real Madrid también piensa en PSG

La ‘Casa blanca’ se enfrentará de local a PSG este miércoles 9 de marzo en el cotejo de vuelta por los octavos de final de la UEFA Champions League. El elenco parisino llega con una ligera ventaja por su victoria en Francia por 1-0 con gol de Mbappé.