Real Madrid y Barcelona protagonizarán una atractiva nueva edición de El Clásico, puesto que el resultado definirá al nuevo líder de LaLiga Santander. A pocas horas del encuentro, el portero Thibaut Courtois, quien no se superó por completo su molestia física y es baja en los ‘Merengues’, envió un mensaje de aliento para todos sus compañeros.

“La lesión me ha impedido disfrutar de este Clásico pero no de apoyar con vosotros a mis compañeros. ¡A por la victoria!”, escribió el guardameta belga en su cuenta de Twitter, agregando una postal relacionada al partido. Los hinchas de la ‘Casa blanca’ festejaron la publicación, aunque también mostraron pesar por no verlo bajo los tres postes.

Recordemos que Courtois fue diagnosticado con una ciatalgia izquierda y se ha perdido cuatro cotejos con Real Madrid, entre LaLiga Santander y la Champions League. Si bien el arquero belga estaba próximo a regresar a las canchas, Carlo Ancelotti, su DT, aseguró que no tenía la suficiente preparación física para volver a la actividad.

“Se encuentra bastante bien, pero es verdad que ha practicado muy poco, no está cómodo. Para el Clásico está descartado. Vamos a ver para el miércoles (contra Elche) o para el domingo siguiente (frente a Sevilla). Solo le falta entrenamiento”, había manifestado el estratega en conferencia de prensa.

Ante la ausencia de Thibaut, el ucraniano Andriy Lunin será el encargado de ocupar el arco del Real Madrid. Hasta ahora, el portero de 23 años ha tenido cuatro presentaciones y su balance es favorable: tiene dos empates y dos victorias.

Esta vez, la prueba será difícil, teniendo en cuenta el gran poder ofensivo que ha mostrado Barcelona en esta campaña. En LaLiga Santander 2022-23, Robert Lewandowski es el máximo artillero de los ‘Azulgranas’, con nueve goles en total, seguido por Ansu Fati y Ousmane Dembélé, cada uno con dos celebraciones.