Que Cristiano Ronaldo se vuelva a poner la camiseta de Real Madrid es algo con lo que sueñan miles de aficionados merengues. Los rumores han aumentado en los últimos días, y sobre ello, a Karim Benzema le preguntaron, en la víspera al choque ante Atalanta por la Champions League.

“Con Cristiano Ronaldo hemos hecho muchas cosas aquí en Madrid, muchos goles, muchas asistencias. Fue hace tres años ya. No sé cómo está en la Juventus. Conmigo siempre se ha portado bien. No sé si va a volver aquí, al Real Madrid”, indicó el francés en rueda de prensa telemática.

Por otro lado, Karim Benzema también fue consultado sobre el supuesto interés de Real Madrid por sumar a sus filas a Erling Haaland, lo que obtuvo una respuesta un poco más conservadora por parte del actual goleador del equipo de Zidane.

“Yo no voy a hablar de jugadores que no están aquí. Cada mes se habla de gente que no está y de jugadores que meten muchos goles. Él mete muchos en su equipo. Si un día tiene la oportunidad de venir, que venga...”, agregó el delantero de la escuadra merengue.

Karim Benzema es consciente de que su vínculo con el conjunto español está cerca a finalizar, pero tiene la intención de seguir demostrando que puede ser valioso para la ‘Casa Blanca’ y tentar una posible extensión de contrato pronto.

“Yo vivo el día a día en el Real Madrid. Tengo contrato hasta 2022 y la puerta siempre está abierta. Si el presidente me quiere renovar, estoy aquí y espero seguir aquí. Cada vez me cuido más, cada vez me entreno más. No sé si estoy en mi mejor momento. Me entreno muy fuerte para llegar al día del partido y voy a continuar así”, aseguró.