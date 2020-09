El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane no estaba decepcionado con el resultado, y aunque señaló que su equipo “siempre va a por los partidos”, lamentó que “faltó el gol”. Karim Benzema fue el ‘9’ de referencia. El atacante es el favorito del técnico francés; sin embargo, no tuvo una buena noche.

Lo curioso del partido, fue que a pesar que necesitaban mayor fuerza en la ofensiva, el DT no puso a uno de los dos centro atacantes que tenía en el banco: Jovic y Borja Mayoral.

Desde hace un tiempo, existen rumores de una posible pelea entre Zidane y el jugador serbio. El Madrid pagó 60 millones de euros por él y no ha sido utilizado lo suficiente. Tras el partido, Zinedine respondió.

“No hemos cambiado el dibujo, es complicado porque puedes meter otro punta, pero si metes otro delantero cambias el dibujo y no quería. Había que meter jugadores en las bandas y eso hicimos”, dijo ‘Zizou’.

“No, tenemos un equipo y jugadores, tengo que elegir y he elegido así. Vamos a pensar en el próximo partido. No tengo nada contra ningún jugador. Es el dibujo, no quería cambiarlo, estaba bien Karim”.

Era el primer partido oficial para el Real Madrid desde su derrota 2-1 ante el Manchester City el pasado 7 de agosto, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Un resultado que entonces dejaba fuera de los pupilos de Zinedine Zidane de la ‘Final 8’ de la Champions en Lisboa.

Sin grandes incorporaciones y tras dar salida a jugadores como Gareth Bale, que el sábado llegó al Tottenham como cedido, el Real Madrid dio sensación de estar en fase de rodaje.