Real Madrid: Vinicius Jr. se puso a llorar tras marcarle un golazo a Osasuna (VIDEO)

Un tanto de Vinicius, ocho meses después, pone en ventaja a un Real Madrid plagado de rotaciones de Zinedine Zidane, ante Osasuna al descanso, tras una primera mitad repleta de igualdad.

No marcaba Vinicius para el Real Madrid desde el 3 de febrero, cuando lo hizo ante el Alavés, y acabó con un derechazo a los 36 minutos con el nerviosismo que mostraba en la definición.

Osasuna dominó en tramos del primer acto el partido, pero no disparó al debutante Alphonse Areola, rápido en una salida en el último minuto del primer acto ante Cardona.

Los de Zidane apenas llegaron con una ocasión de Jovic y un zurdazo de Kroos.

En la complementaria, el cuadro madridista conseguiría el definitivo 2-0, con tanto del también brasileño Rodrygo a los 72'.

"He llorado porque después de mi lesión fue un poco complicado. Estaba tardando mucho a jugar como antes. No estaba tan feliz. Hoy me he quedado más tranquilo y nada mejor que antes de un derbi. Después de tantos partidos, nunca había estado tantos sin marcar. Estaba correcto que no lo estaba haciendo bien en el partido y entendía los pitos", afirmó Vinicius tras el compromiso.