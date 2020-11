Hace unas semanas salió a la luz un diálogo entre Karim Benzema y Ferland Mendy en el entretiempo del juego que disputaron Real Madrid y Borussia Mönchengladbach por Champions League. El delantero se refirió al rendimiento de Viniciuis Junior durante la primera etapa de la contienda.

“Juega fatal”, sentenció el goleador francés de la ‘Casa blanca’. Como es evidente, las palabras del ‘9’ provocaron diversas repercusiones. Sin embargo, casi un mes más tarde, aquel capítulo parace haber sido superado por el brasileño, quien minimizó el incidente en una entrevista con la página ABC de España.

“Eso fue ruido. Ese ruido no es para mí. Entre profesionales del fútbol sabemos muy bien lo que hay. Hay códigos que ustedes desconocen. Karim y yo no solo somos compañeros del mismo equipo, que ya es mucho. Somos profesionales y sabemos el terreno en el que nos movemos”, manifestó el ex Flamengo.

Y para zanjar el asunto, Vinicius Junior señaló que tiene una gran relación con Benzema, uno de los futbolistas más experimentados en la actual plantilla dirigida por Zinedine Zidane. “Mi relación con Karim es excelente”, aclaró el joven de 20 años, que ya tiene tres temporadas en Real Madrid.

Hay más de Vinicius para Real Madrid

‘Vini’ también ha sido señalado por los expertos e hinchas, pues consideran que todavía no ha explotado su talento. Pero, el sudamericano considera que ha mejorado y tiene mucho por aportar en el primer equipo de la ‘Casa blanca’.

“Que nadie piense que ya se ha visto todo lo que se puede ver de mí. Yo lo noto día a día, noto que aprendo algo más y que mi cabeza va hacia lo que el futbol europeo exige. Sé que dentro de mí hay un jugador que se está haciendo”, sostuvo.

Vinicius también recordó cuáles son las exigencias de pertenecer a uno de los clubes más importantes del planeta. “En el Madrid no hay sueños, hay metas. Nuestras metas son todas. Quiero conseguir todos los grandes títulos”, cerró.