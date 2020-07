Real Madrid vs. Athletic Club | Sigue el juego por la jornada 34 de LaLiga Santander, este domingo 5 de julio desde la 7:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2 Movistar LaLiga, Mitele Plus y LaLiga TV Bar. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Líder en solitario, Real Madrid -sin el colombiano James Rodríguez en lista de convocados- buscará dar otro paso más hacia el título de la liga de España, cuando visite al siempre complicado Athletic Club de Bilbao. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de San Mamés.

Real Madrid vs. Athletic Club: horarios del partido

México - 7:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

Bolivia - 8:00 a.m.

Venezuela - 8:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

Brasil - 9:00 a.m.

España - 2:00 p.m.

Real Madrid y Athletic Club llegan eufóricos a la cita después de haber dado pasos de gigante en las últimas jornadas para alcanzar sus respectivos y ambiciosos objetivos. En esa carrera, ambos son los dos mejores equipos de las ocho últimas jornadas. El cuadro merengue con 21 puntos de 24 posibles y el elenco vasco con 17.

Los de Zinedine Zidane llegan lanzados a San Mamés, con una firmeza que les ha impulsado a firmar el pleno de triunfos con el regreso de la competición tras el parón por la pandemia. Remontada la desventaja con el Barcelona y obtenida una renta que es oro tan cerca del final del campeonato.

Cuatro puntos dejan la Liga teñida de blanco y a falta de un golpe final en San Mamés en una jornada en la que los de Quique Setién visitan a otro equipo en gran racha como el Villarreal. Si el Real Madrid supera la jornada manteniendo al menos su ventaja, ya se sentirá campeón.

Sin un juego brillante pero siendo efectivo, el Real Madrid está muy cerca de su objetivo. Como visitante venció a la Real Sociedad y Espanyol por la mínima y espera un durísimo examen en San Mamés, ante un Athletic Club que pondrá a prueba su fuerza física.

Llega molesto por no respetarse las 72 horas del protocolo entre encuentros y con Zidane obligado a retocar su equipo titular buscando frescura. El desgaste realizado para derrotar al Getafe en la última jornada fue máximo.

No podrá contar el técnico francés nuevamente con Eden Hazard. Otra vez su tobillo operado le deja fuera de combate. Ya fue reservado ante el Getafe y se perderá la visita de San Mamés por un fuerte golpe. Tampoco estará Raphael Varane. Una cervicalgia por un fuerte golpe le deja en Madrid. En defensa tampoco puede estar Nacho Fernández.

Athletic Club encadena dos victorias consecutivas, la segunda en Mestalla extremadamente importante porque les ha devuelto de lleno a la pelea por Europa que dejaron de lado durante su camino a la final de la Copa del Rey y en la que tienen ya muchas opciones tras situarse a un puesto y dos puntos de la séptima plaza.

Real Madrid vs. Athletic Club: probables alineaciones

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Williams, Muniain, Córdoba; y Raúl García.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Modric o Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Con información de EFE.