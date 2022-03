A inicios de semana, la repentina salida de Karim Benzema del partido ante Mallorca encendió las alarmas en Real Madrid. Este sábado, a un día del clásico ante Barcelona por LaLiga, finalmente se confirmó que el delantero francés no podrá estar presente en el compromiso en el Estadio Santiago Bernabéu a causa de una molestia en el gemelo izquierdo.

“Tanto Benzema como Mendy no pueden jugar y tampoco irán con Francia. Se quedan en Madrid”, reveló el entrenador Carlo Ancelotti en la rueda de prensa habitual de la víspera de un partido. De esa forma, el italiano también dio a conocer que los futbolistas no acudirán al llamado de su selección de cara a la fecha FIFA.

Si bien Benzema había salido con el grupo a participar del entrenamiento, en tienda merengue se decidió no arriesgarlo, sino más bien llevar su recuperación con tranquilidad. “Nunca hemos arriesgado, tampoco en París, donde podía jugar. Mañana no puede jugar porque no ha entrenado, siente un poco de molestia”, comentó Ancelotti al respecto.

En el Santiago Bernabéu, Real Madrid busca consolidar su gran momento futbolístico ante el clásico rival, el FC Barcelona de Xavi.

Dura baja para Real Madrid

Carlo Ancelotti pierde a su mejor goleador. Benzema llegaba lanzado al clásico, en su mejor racha de la temporada tras marcar en cinco partidos consecutivos hasta ocho tantos. Y tendrá que elegir entre la opción de mantener un 9 puro apostando por Mariano Díaz o Luka Jovic, o retocar su planteamiento con la figura de ‘falso 9′ con Marco Asensio, Eden Hazard e Isco Alarcón como principales opciones.

Será el octavo partido de la temporada que no contará con la presencia de Benzema. Hasta el momento sin el delantero francés el Real Madrid ha ganado cinco partidos, uno de ellos en la prórroga en Elche en Copa del Rey, ha empatado uno en la visita liguera a La Cerámica y encajó una derrota que costó la eliminación copera en San Mamés ante el Athletic Club.

En las tres últimas ausencias de Benzema, el Real Madrid rebajó su media goleadora, marcando un solo gol al Granada y quedándose a cero tanto en San Mamés en Copa del Rey como en la visita liguera al Villarreal. Y es que Karim, con 32 goles en 35 partidos jugados esta temporada y máximo artillero de LaLiga con 22 dianas en 25 encuentros, es el jugador que asume el peso del gol en el equipo de Ancelotti.