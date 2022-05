Conforme se acerca el día del Real Madrid vs. Liverpool, Carlo Ancelotti tiene el panorama más claro con relación a la disponibilidad de sus jugadores para la final de la Champions League. En ese sentido, el entrenador brindó una actualización con respecto a dos elementos que siempre andan en duda por lesión u otras razones: Eden Hazard y Gareth Bale.

Hazard dio señas de progreso tras la operación a la que se sometió a finales de marzo para retirarle la placa de osteosíntesis que tenía en el peroné derecho y que le lastraba la recuperación desde la entrada que sufrió de su compatriota Thomas Meunier en un partido entre Real Madrid y PSG el 16 de noviembre de 2019.

“Hazard está bien. Ha salido con ganas y motivación de la lesión. Puede jugar la final, también Bale. Todo el mundo está ilusionado de ser partícipe de la final y eso es algo positivo para nosotros”, contestó Ancelotti al ser cuestionado sobre el estado de forma del futbolista belga.

De otro lado, el estratega italiano negó que tenga conflicto alguno con Gareth Bale, quien lleva sin ponerse la camiseta del Real Madrid desde el pasado 9 de abril y que afronta sus últimos días como futbolista del club, ya que acaba contrato el 30 de junio y no va a renovar.

“A veces, para tener motivados a todos no puedes decir toda la verdad, tienes que encontrar la manera para tener la motivación. Es una plantilla que no me ha generado ningún problema porque todos han respetado las decisiones; no he tenido ningún lío esta temporada, ni con Bale ni con Isco ni con nadie”, aseguró.

Eso sí, salvo sorpresa mayúscula, ninguno participará de inicio en el partido y la única duda respecto al once titular del Real Madrid es si será el brasileño Rodrygo Goes o el uruguayo Fede Valverde quien actúe por la banda derecha.

“Rodrygo puede ser titular. Cuando ha entrado ha marcado la diferencia. Rodrygo no me da preocupación por esto, sé lo que puede hacer. No es un partido para once, es para muchos más jugadores. Si hemos llegado a la final es porque los que han entrado, aunque fueran solo tres o cuatro minutos, estaban ahí para ayudar al equipo”, dijo sobre el brasileño.