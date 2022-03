Real Madrid buscará darle la vuelta al marcar este miércoles cuando reciba a PSG por los octavos de final de la Champions League a partir de las 3:00 p. m. (hora peruana). El cuadro parisino parte con ventaja por el 1-0 de la ida con gol de Kylian Mbappé en los minutos finales y espera marcar historia en España.

Se vivirá mucha tensión en el encuentro, sin embargo, ambos clubes demostraron que la rivalidad solo queda en la cancha. El presidente de la escuadra merengue, Florentino Pérez, y el mandatario del elenco francés, Nasser Al-Khelaifi, compartieron un almuerzo en el restaurante Zalacaín, ubicado a pocos metros del Santiago Bernabéu, horas antes del cotejo.

A través de su página web oficial, la ‘Casa blanca’ publicó la imagen de las reunión de los directivos y además, intercambiaron obsequios. Por ejemplo, el mandamás español le regaló a su homólogo una camiseta de su equipo y una maqueta de lo que sería el estadio remodelado de Real Madrid.

Esta reunión ha sorprendido a la prensa, pues Florentino Pérez es un impulsor de la Superliga, mientras que el dueño del PSG se ha mostrado en contra en diversas oportunidades sobre la organización de este torneo. Así lo demostró el gerente catarí hace algunas semanas.

“No lo voy a ocultar, casi no tenemos relación. No voy a dar marcha atrás en lo que pasó. Creo en el fútbol accesible para los clubes pequeños, ellos no piensan lo mismo”, señaló Al-Khelaifi para Cana Plus de Francia.

Por esa razón, hace algunos semanas, surgió un distanciamiento entre ambos. Asimismo, según los medios internacionales, este descontento por parte del presidente del cuadro francés también se debería al intento del elenco español por fichar a Mbappé.