Una jornada inolvidable y cargada de emociones se vivió ayer domingo 8 de noviembre en la Marathon Internacional de Los Andes 2026.

La tradicional competencia de 42 kilómetros no solo coronó a los nuevos reyes del fondismo sudamericano, sino que reescribió los libros de historia del atletismo peruano gracias a la imparable velocidad de la huancaína Sheyla Eulogio y la férrea tenacidad del pasqueño Alejandro Alania, quienes rompieron esquemas y dejaron en alto el nombre de sus regiones.

Récord Histórico

En la rama femenina, la atleta huancaína Sheyla Eulogio Paucar afrontó la prueba con un objetivo muy claro y una mentalidad ganadora desde el disparo de salida: superar la marca mítica que Inés Melchor ostentaba desde el año 2014.

Eulogio impuso un ritmo frenético y una velocidad arrolladora que dejó sin margen de reacción a sus contrincantes. Su estrategia táctica dio frutos tempranamente, ya que a partir del kilómetro 7 la fondista ya corría completamente en solitario, dominando la ruta con una autoridad indiscutible, dejando atrás a la campeona 2025, Jovana De la Cruz.

Cruzó la línea de meta en el estadio Huancayo registrando un tiempo oficial de 2 horas, 35 minutos y 49 segundos. De esta forma, trituró el registro anterior de 2h 39m 06s (de Melchor), reduciendo el crono en 2 minutos y 16 segundos y poniendo fin a una sequía de récords vigentes durante 12 años.

Al finalizar la dura prueba, Sheyla dedicó este hito a sus padres, Próspero Eulogio Flores y Florinda Paucar Quispe, pilares fundamentales en su trayectoria, y ya fijó su mirada en su próximo gran reto: una exigente preparación para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Panamericanos.

“Soy huancaína y creo que este rato hace muchos años no lo gana una huancaína. Me siento muy alegre de ser huancaína y representar a todos. Le dedico este logro a mis padres quienes me apoyaron en mi carrera deportiva”, mencionó Eulogio.

Tenacidad

Por su parte, la categoría masculina presenció una gesta inédita que hizo estallar de júbilo a la región de Pasco. Alejandro Julio Alania Aira, oriundo del caserío de Chacacancha, distrito de Ninacaca, alcanzó la cúspide tras una exhibición memorable de resistencia, inteligencia táctica y tenacidad pura.

Tras haberse alzado con el tercer puesto en la edición 2025, Alania regresó a Huancayo con una sed insaciable de revancha. La competencia masculina fue de máxima exigencia internacional: hasta el kilómetro 32, el fondista nacional se mantuvo codo a codo en el grupo de élite junto a los experimentados corredores africanos, soportando de cerca la constante persecución del keniano Samuel Komon Yeko.

Fue en el último tramo decisivo, del distrito de San Agustín de Cajas, donde Alania demostró su temple de acero, ejecutando un cambio de ritmo letal que le permitió distanciarse de su rival y asegurar una ventaja definitiva hasta ingresar al estadio Huancayo.

Con este triunfo, no solo pasó del tercer lugar al oro, sino que se convirtió en el primer representante varón de Cerro de Pasco en conquistar la categoría masculina de esta prestigiosa marathon, sumando su nombre a la tradición ganadora que en damas supo sembrar antes su paisana Hortencia Arzapalo.

“Es la mejor marathon para mí y sé que poco a poco iremos mejorando. Por ahora nos toca un descanso y luego hacer una evaluación con mi entrenador para ver otras competencias a la que podamos ir”, acotó el fondista pasqueño que dedico su triunfo a toda su tierra en el centro del Perú.