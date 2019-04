Remera peruana Camila Valle: “Me encanta este deporte porque me duele”

Síguenos en Facebook

Camila Valle Granados ha participado en las disciplinas remo individual, doble y cuádruple e integra la delegación para los Panamericanos Lima 2019, donde espera alcanzar el podio. Ese logro se sumaría a su más importante satisfacción hasta hoy: ser la primera remera peruana en clasificar a unas Olimpiadas (Río 2016).

En entrevista para diario Correo, la joven pone énfasis en la actitud que debe tener un deportista para superar las dificultades, así como lo ha hecho ella desde que decidió dedicarse al remo.

¿Cómo te preparas para Lima 2019? Son dos entrenamientos por día, mínimo, es bastante intenso. También estoy enfocada en mi trabajo, estoy en la Municipalidad de La Punta como asesora en Deportes y también tengo mi propia marca de ropa, en lo que ando a full. El entrenamiento más fuerte es en la mañana; se trabaja tres horas. Luego voy a trabajar o estudiar. En la tarde, volvemos a las 5:00 p.m. y hacemos sesiones de alta intensidad.

¿Y cómo manejas todas esas responsabilidades? No siempre tengo estos momentos de tranquilidad. A veces hay mucho estrés, pero no es malo. Esto consiste en programarse, es estar activa y alerta. Básicamente es planificar, yo sé todas las semanas qué voy a hacer y tengo el horario muy bien estructurado. Con el estudio también soy responsable, no me desvelo. Me divierto.

¿De qué manera te diviertes cuando estás a poco de una competencia tan importante? No es necesario privarse de nada. Para mí, la diversión es pasarla bien sin necesidad de los excesos. Si me dicen si prefiero ir a comer o ir a un tono, yo digo que ir a comer y pasarla bien.

¿Cómo se inicia tu pasión por el remo? Soy una persona muy apasionada, lo que hago siempre lo termino; no me gusta dejar las cosas a medias. Yo empecé a los 14 años. Mi primera competencia fue en noviembre, cuando recién había iniciado en ese deporte en julio de ese mismo año. En mi primera competencia rompí el récord nacional. Yo siento que o doy todo o no doy nada. Cuando empecé estuve al borde del desmayo. Me encanta este deporte porque me duele y me hace tener muchos sacrificios, como levantarme temprano. Todo esto me hace sentir que soy para esto. Eso es lo que me gusta.

¿De qué manera se puede competir con las mejores delegaciones? La gente se pregunta cómo hago para superar a los mejores. Aquí no hay resultados mágicos, todo son tiempos. Trabajamos día a día para mejorar nuestros resultados, nuestro rendimiento y nuestra mente, para competir con las mejores delegaciones, que son Canadá, Estados Unidos o Chile.

¿Tu objetivo es competir con Canadá, Estrados Unidos, Chile? No. Mi objetivo es estar en el podio. A pesar de que es muy difícil y con las condiciones que tenemos, quiero estar en el podio. Es difícil porque, por naturaleza, no es un deporte fácil y menos en nuestro país. Tenemos muchas cosas en contra, pero estamos dando lo mejor de nosotros.

¿Cuál es tu mayor debilidad? Pienso que es mi físico, me refiero a mi altura, no es una altura de remero. Sé que eso me ha jugado en contra muchas veces, pero siento que lo puedo superar. Creo que lo he superado y me va bastante bien.

¿Qué le dirías a los deportistas que no se la creen? No soy alta, pero soy extremadamente fuerte. Tengo mucha cabeza, mucha resistencia, mucha fuerza y muchas ganas. Si tienes ganas, lo tienes todo, ya que consigues de cualquier manera superar o igualar a los demás.

¿Estás 100% dedicada al remo? Me gustan casi todos los deportes. He practicado de todo: he hecho bádminton, natación, ciclismo; pero me gusta mucho correr, las triatlones y el frontón. Trato siempre de ser competitiva.

CIFRAS

2009 Año en que Valle batió el récord nacional de tiempo en remo.

14 años tenía cuando se inició en esta disciplina.

PERFIL

Camila Valle Granados

Remera peruana

Empezó la disciplina luego de pasar por varios deportes. Además, estudia Gastronomía y Gestión Empresarial en Le Cordon Bleu.