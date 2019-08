Renato Tapia fue considerado como titular en Feyenoord en duelo por Europa League

Síguenos en Facebook

La situación de Renato Tapia dio un giro de 180º y hace unas semanas su futuro estaba en la incertidumbre, tras conocerse las declaraciones del director deportivo de Feyenoord, en las que evidenció que el club holandés no lo tomaría en cuenta, pese a que el contrato estaba vigente.

Sin embargo, Tapia se unió a los trabajos del Feyenoord, entrenó junto a sus demás compañeros y, este jueves, es titular en duelo ante Dinamo Tbilisi por la tercera ronda clasificatoria a la Europa League.

Renato Tapia fue considerado por el entrenador Jaap Stam en el cuadro que arrancó el cotejo en el Stadion Feyenoord. "De regreso al XI", fue el mensaje que publicó el Feyenoord, en referencia al también integrante de la selección peruana.

"La temporada pasada tratamos de dejarle en claro que no hay futuro en Feyenoord. Entonces no hubo club, luego se fue a Willem II", fueron las palabras del directivo Sjaak Troost que parecían sentenciar la continuidad de Renato Tapia en Feyenoord. No obstante, todo cambió para bien del jugador.

Renato Tapia, la semana pasada, estuvo en la banca de suplente en el choque frente a Sparta Rotterdam, por la primera fecha de la Eredivisie. Y ahora, el polifuncional jugador tiene la chance de llenarle los ojos al técnico para así ganarse un lugar en el equipo.