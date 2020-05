Renato Tapia, volante de la selección peruana, dio a conocer que deberá cambiar de club la próxima semana luego de que el Feyenoord de Holanda decidiera no extender su contrato.

En conversaciones con el periodista César Vivar, el jugador de 24 años indicó que “el 30 junio acaba mi contrato con el Feyenoord y el club decidió no renovarme. Por ello a partir del 1 de julio soy un jugador libre”.

Por otro lado, Tapia se refirió al interés que tuvo en su momento Cruz Azul de México y de Boca Juniors de Argentina por contratarlo.

“Hubiese sido lindo, pero las circunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. En ese momento lo mejor era quedarme aquí, y fue la mejor elección”, indicó.

Mientras que del actual club de Carlos Zambrano, dijo que “cuando fuimos a jugar a la Bombonera fue espectacular, me emocioné mucho lo de Boca Juniors (el interés), pero no era el mejor momento para irme”.

TE PUEDE INTERESAR:

Jefferson Farfán tras dar positivo por COVID-19: “Me encuentro bien y fuerte"

Comisión de Licencias de la FPF multa a Universitario de Deportes por incumplimiento de pagos

En Colonia protestan por reinicio de “Bundesliga a toda costa”

El conmovedor pedido de Diego Armando Maradona en acción solidaria (VIDEO)